Carlos Francisco é um homem de sete ofícios e que se fez homem a trabalhar

Carlos Francisco foi o responsável pela limpeza do jardim e poda de árvores de fruto no quintal da redacção de O MIRANTE

No jornal O MIRANTE, o novo ano arrancou com a limpeza do jardim e poda das árvores de fruto. Esta última é dificultada pelo orvalho e geada e deve ser adaptada árvore a árvore, como explica Carlos Francisco, responsável pela tarefa. Ao mesmo tempo que corta os galhos de uma pereira, partilha com o repórter como e quando aprendeu a fazer de tudo um pouco para ganhar a vida.

Nascido há 53 anos em Vila Franca de Xira, aos nove mudou-se para Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja. Com a mesma idade, e quando sabia pouco mais do que escrever o nome, abandonou a escola e foi trabalhar com os tios e os avós, altura em que começou a ganhar gosto pelo trabalho no campo. “Eu cresci com os bichos”, recorda Carlos, que aos 20 anos ajudava a criar mais de três centenas de cabras. Teve o seu primeiro contacto com os animais quando começou a trabalhar para um patrão que, para além do salário, lhe dava uma cabra por mês.

*Leia a reportagem completa na edição semanal em papel desta quinta-feira, 12 de Janeiro