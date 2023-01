Espaço de lazer junto à delegação do Forte da Casa inaugura com concerto

O espaço de lazer junto à delegação do Forte da Casa da União de freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa vai ser inaugurada depois de uma acção de requalificação. A cerimónia está agendada para 16 de Janeiro, pelas 16h00 e contará com um concerto do grupo musical da Associação de Reformados e Pensionistas do Forte da Casa (ARIPFCA).