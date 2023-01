Há de Haver para ajudar os outros

A Associação “Há de Haver” organizou a iniciativa “Estendal Solidário”, no domingo, 8 de Janeiro, no Celeiro da Vala, em Salvaterra de Magos, e no Mercado de Muge. O objectivo foi entregar roupas quentes e calçado para enfrentar o frio do Inverno. Ao todo foram doadas cerca de 500 peças a mais de 80 pessoas. O presidente da associação, Ricardo Cipriano, falou com O MIRANTE e não escondeu o orgulho pelo sucesso da iniciativa. Acompanhado por Pedro Viegas, membro da associação, revelou que a procura o surpreendeu. A “Há de Haver” foi fundada Maio de 2022, mas o grupo de voluntários já se juntava desde 2020 para ajudar a atenuar os efeitos negativos da Covid-19 nas famílias de Salvaterra de Magos.

Nessa altura, Ricardo Cipriano foi forçado a deixar o trabalho no CRIB (Centro De Recuperação Infantil De Benavente) e ficou em casa durante meses. O apoio às compras e a doação de bens essenciais prolongaram-se por semanas porque o grupo percebeu que as pessoas com contratos de trabalho precários ou inexistentes ficaram desprotegidas. Alguns exemplos continuam na memória do presidente; “uma situação que me chocou foi entrar numa casa de uma senhora que vivia sozinha com o filho bebé e perceber que ela não tinha nada para comer”, revela.



*Leia a reportagem completa na edição semanal em papel desta quinta-feira, 12 de Janeiro