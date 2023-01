Idoso colocado num lar pelo Hospital de Vila Franca de Xira sem a família saber

Família, emigrante em França, esteve 10 dias sem saber do paradeiro de António Rocha e participou o desaparecimento às autoridades. Utente, com 83 anos, teve alta e foi encaminhado para um lar pelos serviços sociais do hospital.

O paradeiro de António Rocha foi um mistério durante 10 dias. Depois de ter tido alta do Hospital de Vila Franca de Xira, a 23 de Dezembro de 2022, onde esteve seis dias internado, o idoso de 83 anos foi dado como desaparecido na PSP de Alverca do Ribatejo. Sem qualquer informação, a família lançou apelos desesperados numa tentativa de obter alguma informação. Do hospital a única resposta durante mais de uma semana foi que “tinham desaparecido os papéis da alta” e que nem sabiam onde estava o utente nem com quem tinha saído da unidade hospitalar. Afinal, António Rocha foi institucionalizado por indicação dos serviços sociais do hospital, depois de ter sido declarado pessoa sem família.

Os familiares, emigrantes em França, exigem saber o que aconteceu para que o hospital, durante 10 dias, não os soubesse informar que tinha encaminhado António Rocha, residente em Alverca, para um lar em Aveiras de Baixo, no concelho de Azambuja. “Ligámos dezenas de vezes, sempre sem resposta”. Além disso, refere a O MIRANTE a filha, Ana Caldeira, o hospital sabia que o idoso tinha família porque a própria, acompanhada por mais dois familiares, se tinha dirigido aos serviços sociais a 2 de Novembro último, uma vez que eram recorrentes as entradas do idoso no serviço de urgência.



