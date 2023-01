Mais ecopontos e recolhas semanais em Salvaterra de Magos

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), começou a última sessão camarária, no dia 4 de Janeiro, com o tema da recolha selectiva dos resíduos realizada pela Ecolezíria, uma empresa de capitais exclusivamente públicos que recolhe os resíduos dos ecopontos para que depois sigam para triagem e reciclagem. De acordo com o presidente, a separação do lixo no concelho está hoje mais facilitada do que há dois anos. “Em 2020 tínhamos no nosso concelho 90 ecopontos, num rácio de um ecoponto para 240 pessoas. Hoje temos 146, atingindo assim um rácio de um ecoponto para 150 pessoas”, revelou.

Hélder Esménio sublinhou ainda que, em 2022, foi adquirida uma viatura para efectuar a recolha selectiva dos resíduos. Para 2023 está prevista nova aquisição, no entanto, o autarca afirma que “não basta ter mais viaturas, é preciso ir mais vezes ao terreno, por isso projecta-se que, em 2023, passem a existir quatro turnos semanais de recolha”, salientou o autarca, que prevê ainda uma maior frequência na lavagem dos ecopontos.