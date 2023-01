partilhe no Facebook

Novos horários no transporte entre Cacinheira e Ourém

Na sequência dos esforços desenvolvidos pelo município de Ourém, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e Rodoviária do Tejo/Lis, vai ser implementado um desdobramento dos percursos da carreira n.º 947 que faz a ligação Cacinheira-Ourém (via Urqueira), diminuindo o tempo de deslocação dos alunos que usufruem deste serviço para aceder aos estabelecimentos de ensino concelhios.

Os novos horários da carreira Cacinheira-Ourém (via Urqueira) vão entrar em vigor a 16 de Janeiro e respondem às preocupações manifestadas pelos encarregados de educação, diminuindo o tempo despendido pelos alunos nas necessárias deslocações entre casa e o estabelecimento escolar.