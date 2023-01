Ourém aprova quatro candidaturas no âmbito da Acção Social

Conselho Local de Acção Social reuniu também para convidar as instituições a marcarem presença nos eventos “Fórum do Envelhecimento”, “Carnaval Sénior”, “Semana da Educação”.

O auditório da Câmara Municipal de Ourém recebeu a primeira reunião de 2023 do Plenário do Conselho Local de Ação Social de Ourém (CLASO), dirigida pelo presidente do município, Luís Albuquerque, que serviu, entre outras coisas, para apresentar e aprovar a submissão de quatro candidaturas enquadradas no concurso “Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais”, cujo objectivo é modernizar e alargar a rede de serviços de apoio social.

Foi aprovada a construção da sede e ERPI da Associação de Bem Estar Cultural e Recreativa da Lourinha e Nossa Senhora da Piedade, a ampliação da ERPI da Associação de Bem-Estar de Urqueira, a alteração e ampliação da ERPI do Centro Social de Matas e o programa “Um novo envelhecimento – responder com inovação e sustentabilidade” do Centro Social Paroquial São João Baptista de Espite.

O CLASO, enquanto plataforma que articula a intervenção dos diferentes intervenientes locais na área da Acção Social, permite também a partilha de informações relevantes entre todas as estruturas. Neste contexto, o plenário foi informado da nomeação da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida como representante das IPSS no núcleo executivo da Rede Social do Município de Ourém. Os presentes foram também convidados a participarem nos eventos “Fórum do Envelhecimento”, “Carnaval Sénior”, “Semana da Educação”, entre outras iniciativas.