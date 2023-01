Plátanos abatidos em Torres Novas para fazer corredor pedonal

O município de Torres Novas revelou a necessidade de abater oito das dez árvores existentes na Rua Luís de Camões, onde se localiza o ginásio e o pavilhão municipal. Os plátanos foram retirados por questões de segurança durante as intervenções da empreitada de Mobilidade Urbana Sustentável, actualmente em curso naquela zona da cidade e que vai ser estendida até à Avenida Dr. João Martins de Azevedo.

A empreitada foi anunciada em Abril de 2022 e vai dotar a cidade de um corredor pedonal livre de obstáculos com, no mínimo, metro e meio de largura, que liga algumas das ruas mais movimentadas. Por esse motivo, como é explicado em comunicado, foi necessário proceder à escavação do talude existente na Rua Luís de Camões para a construção de um muro de suporte. Durante a intervenção foi percebido que as árvores existentes no passeio apresentavam perigo ao nível das raízes e apoios estruturais. Para não colocar em risco pessoas e bens, a autarquia procedeu ao abate dos plátanos.

