Requalificação da Zona Industrial de Torres Novas vai durar quatro meses

As duas primeiras fases da requalificação das ruas da Zona Industrial de Torres Novas está em curso para melhorar o trânsito naquela área. A empreitada que vai custar mais de 240 mil euros e visa melhorar as condições do pavimento em várias estradas da zona industrial, nomeadamente na avenida das Cotôas, rua Engenheiro João Pedro Neves Clara, rua da Companhia de Torres Novas e rua da Fábrica de Papel do Almonda, tem um prazo de execução de quatro meses.

A autarquia vai regular o trânsito com a criação de vias de sentido único e com a execução de sinalização vertical e horizontal. Também serão criados mais lugares de estacionamento.