Administrador do Hospital Vila Franca de Xira garante que maternidade não vai fechar

Apesar de a decisão sobre mudanças nas urgências de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, propostas pela comissão, ainda não estar tomada, garante que o serviço não vai fechar. PSD e Chega criticam a gestão de Carlos Costa que tem contribuído para a degradação da qualidade do hospital.

O administrador do Hospital de Vila Franca de Xira apelida de ignorantes os elementos da comissão de acompanhamento da resposta dada nas urgências de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, criada pelo Governo que o nomeou para o cargo. Carlos Andrade Costa, que tem estado debaixo de fogo devido a vários problemas de funcionamento do hospital, desde que lhe retiraram o estatuto de Parceria Público-Privado, e a algumas decisões, falava numa mensagem de Ano Novo. O administrador referia-se ao facto de a comissão ter proposto o fecho da maternidade e garante que esta não vai fechar.

“Nunca foi uma hipótese encerrar. Só por ignorância ou outra intenção menos confessada é que isso poderia ser uma hipótese”, atirou Carlos Andrade Costa considerando a ideia “absolutamente irrealista”. O gestor considerou não existir “nenhuma razão técnica nem argumentativa” para suportar o encerramento da maternidade e garante que o assunto está esclarecido e resolvido. “Foi um enorme lapso alguém ter pensado nisso. Era impensável”, afirma.

Impensável ou não, certo é que a comissão de acompanhamento propôs ao Governo em Dezembro o fecho de urgências obstétricas de vários hospitais incluindo a de Vila Franca de Xira e o dossiê ainda está no Ministério da Saúde em análise. A notícia, recorde-se, foi recebida no concelho com surpresa já que a unidade foi das que registou o maior número de partos na região no último ano e passou ao lado dos problemas verificados no Verão de 2021 na maior parte das urgências obstétricas nacionais.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já tinha garantido que a decisão só será tomada no início deste ano após uma “avaliação criteriosa” ao estudo apresentado no ministério. Os municípios já contestaram o eventual encerramento e a nível local o PSD e o Chega já apontaram baterias à gestão de Carlos Andrade Costa com o Chega a lamentar a “desmotivação generalizada de utentes e funcionários, agravamento das condições de trabalho e degradação acentuada e perceptível da qualidade do serviço” prestado no hospital desde que a actual administração tomou posse.

O Hospital de Vila Franca de Xira foi uma das seis urgências obstétricas da região de Lisboa que mais partos realizou em 2021: 1.564 nascimentos, comparativamente por exemplo com os 1.082 do Hospital de Santarém ou os 713 do Hospital do Médio Tejo.