Agrupamento Pedro Jacques Magalhães em Alverca voltou a fechar portas

No dia 13 de Janeiro, sexta-feira, todas as Escolas Básicas (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) e estabelecimentos de ensino (Jardins de Infância) do Agrupamento Pedro Jacques de Magalhães, de Alverca do Ribatejo, voltaram a encerrar por motivo de greve dos profissionais da educação. Continuam a reivindicar a recuperação do tempo de serviço, a alteração do modelo de avaliação de desempenho docente, o fim das quotas de acesso aos 5.º e 7.º escalões e a revisão e actualização da tabela salarial tendo em conta os valores da inflação e a vinculação dos contratados. Os profissionais de educação do agrupamento avisam que irão intensificar a luta junto nas próximas semanas.