Albergue de Peregrinos encerrou em Vialonga

Alpriate é ponto de passagem de caminheiros que seguem para Santiago de Compostela. Com o fecho do Albergue estão a ser já equacionadas alternativas.

O Albergue de Peregrinos de Alpriate, Vialonga, que era gerido pela Via Lusitana, encerrou de forma definitiva no final do ano passado. O espaço tinha apenas capacidade para dar dormida a nove pessoas e estava fechado desde o meio do mês de Março e até meio de Outubro, retomando depois a atividade, e tendo em conta a altura em que os peregrinos usam o caminho, rumo a Santiago de Compostela.

Para quem inicia a peregrinação em Lisboa, Alpriate costuma ser a primeira paragem para recompor forças, na longa jornada de mais de 500 quilómetros até Santiago, que se cumprem em 30 dias. A Via Lusitana nasceu em 2010 pela mão das primeiras pessoas ligadas ao levantamento do caminho de Santiago, entre Lisboa e Porto, em 2003. José Luís Sanches e Natércia Romãozinho deram a cara pela associação, inclusive deram uma entrevista a O MIRANTE em 2019. Agora, contactada pelo nosso jornal, a Associação Via Lusitana disse não querer comentar o encerramento do albergue dizendo “que é privado” e por isso não “tinham que dar satisfações”.

O albergue de Alpriate nasceu em 2016 e, com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira e da Junta de Vialonga, foi recebendo pequenas obras de melhoria. Contactada pelo nosso jornal a Câmara disse que para este ano está previsto o Albergue estar encerrado até ao dia 15 de março, reabrindo e mantendo-se aberto até ao dia 15 de outubro, “Não dispondo de mais informação sobre este assunto”.

