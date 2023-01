Iniciativa levada a cabo pela Associação do Carnaval dos Amigos de Marinhais 2023 premeia monetariamente os três primeiros lugares.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Barragem de Magos recebe prova de pesca desportiva no domingo

Na manhã de domingo, 15 de Janeiro, decorre na Barragem de Magos em Salvaterra de Magos, um “Convívio de Pesca” organizado pela Associação do Carnaval dos Amigos de Marinhais 2023. A iniciativa tem início às 06h45 e termina com um almoço no pavilhão da Comissão de Festas de Marinhais a partir das 13h00. A prova vai atribuir prémios monetários aos três primeiros classificados e material de pesca para os participantes que se posicionarem entre o 4º e 10º lugares.