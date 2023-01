Começou o abate de árvores na Cova do Bicho em Alverca

Arrancou esta semana na Cova do Bicho, em Alverca, o abate de várias árvores que não tinham condições fitosanitárias para se manterem no local. Foram abatidas em dois dias 6 choupos e podados três plátanos. Vão também ser podados outros quatro choupos da praceta que não foram abatidos. Em causa, recorde-se, está a existência de uma dezena de choupos naquele largo que tem causado na Primavera uma libertação de sementes em grande escala que origina nuvens semelhantes a algodão que se espalham pelo ar e causam incómodos à população.

Os moradores do local há muito reclamavam contra a falta de manutenção das árvores e mais de duas centenas assinaram um abaixo-assinado pedindo a substituição das árvores e a plantação de outras espécies que não causem tantos problemas.

O Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, foi a entidade contratada pela Câmara de Vila Franca de Xira para realizar o estudo e análise do estado fitossanitário das árvores. Em resposta ao abaixo-assinado dos moradores, o município confirmou que uma primeira avaliação dos serviços municipais, realizada em Abril de 2022, detectou “alguns problemas de fitossanidade” em vários choupos.