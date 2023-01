Corte de electricidade nalgumas zonas de Torres Novas no domingo

A E-REDES vai proceder a intervenções em Torres Novas para remodelar e conservar as redes de distribuição de energia eléctrica. Para tal, vai ser necessário interromper a alimentação de energia entre as 07h00 e as 08h00 de domingo, 15 de Janeiro. As zonas afectadas são o bairro António Medeiros de Almeida, a Estrada Alto da Senhora da Vitória, a Rua da Banda de Além e a Rua da Fábrica, em Torres Novas, e o Sítio do Bairro da Fábrica e imediações, na localidade de Ribeira Branca. Em caso de situações imprevistas, os trabalhos podem prolongar-se até às 15h00.



Em nota de imprensa, o município deixa o aviso de que, por motivos de segurança, as instalações deverão ser consideradas permanentemente em tensão.