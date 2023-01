O secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitou recentemente a delegação de Santarém do Instituto Português do Desporto e Juventude e pôde ver que as instalações precisam de ser requalificadas.

Governante constatou no local a necessidade de obras no IPDJ de Santarém

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, visitou as instalações dos serviços de Santarém do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e pôde ver, para crer, que a necessidade de requalificação de alguns espaços é real e pertinente. Uma carência aliás há muito identificada e que é visível até por quem passa junto ao edifício, na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém.

Em Junho de 2018, O MIRANTE noticiava que a Câmara Municipal de Santarém estava interessada em aproveitar parte das instalações do IPDJ na cidade e disponível para avançar com as obras consideradas necessárias mediante protocolo a celebrar entre as duas entidades. A autarquia teve reuniões com o Governo nesse sentido, como referiu em reunião de câmara Ricardo Gonçalves. A intenção do município era ficar com a zona do rés-do-chão, onde se encontra o auditório e outros espaços, para ali criar uma Casa da Juventude. O edifício, onde em tempos funcionou uma pousada da juventude, não possui actualmente condições para alojamento. Para isso seria necessária uma intervenção de fundo ao nível do primeiro andar e cobertura.



A deslocação do secretário de Estado da Juventude e do Desporto ao IPDJ de Santarém, no dia 11 de Janeiro, foi acompanhada pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, pela directora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, Eduarda Marques, pelo vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelos vereadores Carmen Antunes e Nuno Domingos. A visita integrou um roteiro que o governante está a realizar por diferentes organismos, instituições e associações das várias regiões do país.