Mulher detida em Alhandra por roubos violentos cometidos em Lisboa

Suspeita, com 40 anos, ficou em prisão preventiva a aguardar o desenvolvimento do processo

Uma mulher com 40 anos foi detida na quinta-feira, 12 de Janeiro, em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, por três crimes de roubo cometidos em Lisboa na mesma semana, informou a PSP. A suspeita foi interceptada pela PSP no Bairro da Quinta do Loureiro, em Alcântara, Lisboa, durante a madrugada de quinta-feira, tendo tentado abalroar os polícias com um carro, após o que se pôs em fuga.

A mulher acabou por ser detida na zona de Alhandra, em Vila Franca de Xira, onde abandonou a viatura, pertença de um ‘rent-a-car’ e que usava para fugir após praticar os crimes. A detida, que já tem registo criminal transitado em julgado por crimes idênticos, ficou em prisão preventiva, depois de ter sido ouvida em primeiro interrogatório judicial.