Coruche procura deias e criatividade sobre o Montado de Sobro

Estão já a decorrer as inscrições para a 6ª Edição do Concurso de Ideias e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça, promovido pelo Município de Coruche. Este ano a iniciativa pretende impulsionar abordagens empreendedoras, criativas e inovadoras de valorização do Montado de Sobro, dos seus recursos endógenos e do seu principal e mais reconhecido produto - a cortiça .

A concurso estão duas categorias: “Design e Novos Produtos da Cortiça” e “Moda” (coordenados e calçado). As inscrições estão abertas até 23 de março e o prémio é de 750 euros para os vencedores de cada uma das categorias e subcategorias em “Moda”.

A apresentação dos projetos de design irá decorrer no último fim de semana de maio de 2023, ao passo que os projetos de moda serão apresentados no âmbito do Coruche Fashion Cork, na FICOR – Feira Internacional da Cortiça, em data a anunciar.