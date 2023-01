Freguesias do distrito queixam-se de falta de financiamento para a cultura

Políticos e empresários do Ribatejo reuniram-se com a Associação Para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN) em Torres Novas., para reflectir sobre o território e incentivar a fixação dos jovens nos concelhos.

Políticos e empresários do Ribatejo reuniram-se com a Associação Para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN) em Torres Novas., para reflectir sobre o território e incentivar a fixação dos jovens nos concelhos. Presidentes de várias juntas de freguesia do Ribatejo queixaram-se em uníssono da falta de financiamento para actividades culturais nos respectivos territórios. Paulo Simões, presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão, sugeriu a criação de um festival em conjunto com os municípios de Alcanena e Ourém para promover a Serra de Aire e Candeeiros. A aldeia de Lapas mereceu destaque, como potencial candidata à iniciativa “Aldeias de Portugal”.

O auditório da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebeu no sábado, 14 de Janeiro, o evento Fórum das Freguesias, promovido pela ADIRN. Pedro Ferreira e Jorge Rodrigues representaram a associação, na condição de presidente e de coordenador, respectivamente. No decorrer do fórum foram apresentados vários projectos que promovem ou promoveram o território. Como explicou Jorge Rodrigues, o objectivo destes fóruns é ouvir a comunidade para perceber o que pode ser incorporado na candidatura da ADIRN ao programa Portugal 2030. Uma das bandeiras da ADIRN é a fixação dos jovens nos concelhos do Ribatejo Norte. A faixa etária abaixo dos 24 anos é a que sofreu maior queda nos últimos anos.

Aberto o debate, o foco foi a falta de financiamento para a cultura nas freguesias dos concelhos que fazem parte da ADIRN. Sobre essa questão, Jorge Rodrigues respondeu reforçando que podem ser apresentados projectos à associação, sujeitos a avaliação posterior, para que possam ser financiados.