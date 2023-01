Rede de ciclovias para ligar freguesias de Azambuja é recomendação aprovada pela assembleia municipal

A Assembleia Municipal de Azambuja aprovou uma recomendação à Câmara de Azambuja para que dê início a um estudo para a implementação de uma rede municipal de ciclovias que ligue as sete freguesias do concelho. A proposta apresentada na sessão pelo presidente da Junta de Azambuja, André Salema, e subscrita pelos restantes presidentes de junta foi aprovada por unanimidade com uma abstenção do Partido Socialista.



De acordo com o documento a rede municipal de ciclovias que se pretende que seja implementada trata-se de um projecto a longo prazo que deve ser posto em prática mediante as futuras empreitadas de requalificação e melhoria das estradas municipais. “Além de ser bom para a saúde será importante para a mobilidade no concelho de Azambuja”, destacou André Salema.



A recomendação foi bem recebida pelo presidente do município, Silvino Lúcio, que enalteceu a iniciativa dos presidentes de junta e disse que a autarquia irá ter em “consideração a implementação de ciclovias” na ligação entre freguesias.