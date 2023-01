Triciclos eléctricos ajudam na limpeza da Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca

No início de 2023 a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa apresentou um triciclo eléctrico especificamente desenhado para transportar um caixote do lixo e alguns utensílios para a limpeza das papeleiras da freguesia.

A preocupação ambiental e a melhoria do serviço prestado são duas das razões apresentadas por Ana Cristina Pereira, presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, para a aquisição de um triciclo eléctrico destinado à limpeza das papeleiras da freguesia.

O novo equipamento promete facilitar e acelerar o processo de limpeza das papeleiras distribuídas pela união de freguesias. Custou três mil euros e caso se comprove a sua eficácia a junta de freguesia admite vir a adquirir novos triciclos no futuro.

A autarca espera sensibilizar a comunidade para um movimento amigo do ambiente e que permite uma deslocação mais rápida dos trabalhadores dentro da freguesia.

Também a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no mandato anterior, adquiriu dois triciclos eléctricos que diariamente percorrem a união de freguesias e que chamam à atenção de quem por eles passa. A diferença, segundo Cláudio Lotra, presidente da junta, tem sido bastante expressiva, com um aumento significativo do trabalho apresentado, uma vez que os varredores de rua que anteriormente teriam também a seu cargo a limpeza das papeleiras, acabam actualmente por se focar apenas numa função e os funcionários no triciclo têm mais facilidade em limpar mais em menos tempo.

Infelizmente para o autarca, um dos triciclos acabou por ser uma das vítimas das últimas inundações no estaleiro da junta e a sua reparação custa mais de metade do preço de um novo. “Neste momento esperamos a chegada de uma bateria nova para se poder substituir e devolver o triciclo às suas funções”, comenta o autarca.

Há, ainda assim, dúvidas sobre o custo/benefício destes equipamentos e nas freguesias com maior revelo levanta-se a questão da fraca autonomia das baterias.

