Vigilante da Adega de Almeirim morre no trabalho

O vigilante da Adega Cooperativa de Almeirim apareceu morto na tarde deste domingo, 15 de Janeiro, no espaço do pátio da adega. Alegadamente o vigilante sentiu-se mal e caiu inanimado no chão. Ainda foi assistido no local pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.