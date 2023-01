Burlas com perfis falsos na Internet são uma ameaça

“Tio, estás aí? Preciso de falar contigo urgente”. Foi com esta mensagem que se iniciou uma tentativa de burla a um familiar de Joana Silva, jovem natural de Tomar, que denunciou a situação nas suas redes sociais. Os burlões utilizaram uma foto sua e, através da aplicação WhatsApp, entraram em contacto com o seu tio pedindo-lhe com urgência uma transferência monetária para realizar um pagamento uma vez que esta não tinha o cartão multibanco consigo.

Por não reconhecer o número da sobrinha o tio não caiu na armadilha, mesmo depois de várias insistências dos burlões, e ameaçou recorrer à polícia. Depois da ameaça os burlões não voltaram a contactar a vítima. Joana Silva partilhou a situação nas redes sociais tendo a mesma sido partilhada por mais de uma centena de utilizadores. Alguns deles também partilharam que o mesmo lhes aconteceu, embora com conteúdos e intervenientes diferentes.

As burlas com recurso a perfis falsos começaram a propagar-se nos últimos meses de 2022 sendo que a GNR e a PSP emitiram vários alertas. Na altura, os burlões fingiam ser os filhos dos visados e pediam para realizarem uma transferência monetária através do MBWay. As autoridades continuam a aconselhar os cidadãos, em caso de dúvidas, a confirmar a veracidade do contacto antes de realizar a transferência.

Um suspeito detido em Outubro

O Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária (PJ) deteve o alegado autor das burlas em que se fazem passar por filhos e pedem dinheiro aos pais. A PJ referiu que o suspeito é “um cidadão estrangeiro com 25 anos”. A burla começou a ser identificada em 2021, no Reino Unido, onde os prejuízos para as vítimas são de vários milhões de euros.