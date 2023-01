Detido por tráfico de droga em Vialonga

Um homem de 44 anos foi detido no dia 13 de Janeiro por militares da Guarda Nacional Republicana suspeito de traficar estupefacientes em Vialonga.

A operação especial de prevenção criminal realizada em Vialonga focou-se em vários estabelecimentos comerciais da vila e tinha o objectivo de prevenir a criminalidade e detetar ilícitos criminais. Acabaram por ser apreendidos 7.655 euros em numerário, 142 doses de haxixe, 1.889 doses de cocaína, vários utensílios utilizados para corte e doseamento da droga, três balanças de precisão e um telemóvel.

O detido foi presente dia 14 de Janeiro no Tribunal Judicial de Alenquer e vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Esta operação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Lisboa e com o Grupo de Intervenção Cinotécnica (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).