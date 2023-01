GNR apreende armas e munições em Almeirim

No âmbito de uma investigação por ameaças a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Almeirim, apreendeu, na terça-feira, 3 de Janeiro, três armas e diversas munições, numa busca domiciliária, no concelho de Almeirim.

No seguimento da acção, informa a GNR em comunicado, foram apreendidas duas armas de ar comprimido, uma pistola de alarme, uma munição de calibre 7,62mm, uma munição calibre 22, dois cartuchos de calibre 12 e um recipiente de chumbos calibre 4,5mm. A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém e permitiu identificar e localizar dois suspeitos que foram constituídos arguidos por posse de munições proibidas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.