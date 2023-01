José João Oliveira é o novo presidente dos Bombeiros Voluntários de Alhandra

Os novos órgãos sociais dos Bombeiros Voluntários de Alhandra já tomaram posse. Com o fim do mandato da anterior direcção Cristina Corage deu lugar a José João Oliveira na presidência da associação de bombeiros. Na presidência da mesa da assembleia-geral, José Manuel Peniche substitui Mário Cantiga. O novo presidente da direcção começou as funções lamentando a falta de receitas da corporação, o que limita a actividade. Uma das missões mais prementes da direcção é a nomeação de um novo comandante na sequência do pedido de Sérgio Ferro para sair. Até lá, Rui Brás assegura interinamente o comando.

No seu discurso, José João Oliveira sublinhou que as receitas próprias da associação “ficam sempre aquém da sua sustentabilidade e que o financiamento da administração central é insuficiente”. O dirigente considerou ainda que a actual lei não serve os corpos de bombeiros porque “não permite a renovação de frotas já envelhecidas nem valoriza as próprias associações”.

A cerimónia de tomada de posse decorreu a 4 de Janeiro, no quartel de bombeiros da corporação, com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Fernando Paulo Ferreira avançou que um dos objectivos para este ano é colocar ao serviço o Centro de Coordenação Operacional Municipal da Protecção Civil. “Significa que as corporações de bombeiros devem trabalhar em conjunto, quer ao nível operacional quer institucionalmente. Aos poucos temos que substituir os Grupos de Intervenção Protecção e Socorro (GIPS) e apostar em mais formação específica nas Equipas de Intervenção Permanente (EIP)”, disse o autarca.