Obras na baixa de Constância já terminaram

A requalificação urbana na Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silva, em Constância, ficou concluída no final de Dezembro. A empreitada, adjudicada pelo município por cerca de 500 mil euros, contemplou uma nova calçada e alargamento dos passeios executados em pedra na Avenida das Forças Armadas. O alinhamento da zona rodoviária foi redefinido e procedeu-se à correcção de inclinações no piso incluindo nos lancis de ligação entre passadeiras, faixa de rodagem e passeios, com zonas de manobra e de permanência para quem circula em cadeiras de rodas.

No Largo Heitor da Silveira o pavimento foi substituído enquanto a rosa dos ventos existente em seixo rolado foi requalificada. Foi ainda instalado novo pavimento em pedra/seixo rolado junto ao jardim-horto. Foram criados lugares de estacionamento para mobilidade reduzida e condições necessárias para a boa mobilidade em cadeiras de rodas. A iluminação pública também foi reforçada e os sumidouros desviados devido ao alargamento dos passeios. As obras tiveram o prazo de execução de nove meses.