Obras no Posto de Saúde de Alcoentre vão avançar

As obras no posto de saúde de Alcoentre, concelho de Azambuja, onde ocorrem infiltrações no gabinete médico e sala de enfermaria sempre que chove, vão arrancar em breve, possivelmente ainda durante o mês de Janeiro. A novidade foi deixada na última reunião do executivo da Câmara de Azambuja, pela vereadora com o pelouro da saúde, Ana Coelho (PS), em resposta ao vereador do PSD, Rui Corça, que pediu um ponto de situação sobre os problemas da Saúde no concelho nomeadamente sobre a falta de médicos de família para dar resposta a toda a população.

De acordo com Ana Coelho, a empreitada de requalificação do posto médico, há muito reclamada pela população e câmara municipal, foi aprovada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e embora a autarquia ainda não tenha conhecimento da duração dos trabalhos a unidade encerrou portas na segunda-feira, 9 de Janeiro.

Prevê-se que as obras acabem com as infiltrações provocadas pela falta de cobertura no telhado, que sejam substituídas as canalizações, loiças das casas-de-banho, o piso e realizadas pinturas interiores e exteriores. Em reunião anterior o presidente do município, Silvino Lúcio, tinha adiantado que a ARSLVT estimava um investimento de 96 mil euros, valor que a autarquia considerava insuficiente para responder às necessidades.

O autarca explicou ainda, na primeira reunião camarária de 2023, que até à conclusão da obra os utentes afectos à Extensão de Saúde de Alcoentre passam a ser atendidos no Posto de Saúde de Manique do Intendente e que, se assim o pretenderem, podem deslocar-se à Junta de Alcoentre para requisitar transporte. Haverá um dia específico, a definir, para atendimento aos utentes da freguesia de Alcoentre na extensão de Manique do Intendente e os pedidos de receituário passam a poder ser efectuados pelo utente na Junta de Alcoentre mediante preenchimento de formulário que será depois levado por um “estafeta interno ao posto médico”, complementou Ana Coelho, em resposta à vereadora do Chega, Inês Louro.