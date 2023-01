Utentes da saúde vão manifestar-se em Alverca

As comissões de utentes de saúde de Alverca, Bom Sucesso e Arcena juntam-se mais uma vez para se fazerem ouvir contra as condições de saúde no concelho de Vila Franca de Xira. Marcado para o dia 28 de Janeiro, às 10h30, o cordão humano junto ao Centro de Saúde de Alverca pretende continuar a chamar a atenção de todos para a falta de médicos de família e para as más condições de resposta nos centros de saúde da região.