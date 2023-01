Actividade física contra a diabetes em Rio Maior

Um programa comunitário de exercício físico e de educação para a saúde destinado a pessoas com diabetes tipo 2 está a ser desenvolvido em Rio Maior. As sessões vão decorrer até Junho, às segundas, quartas e sextas-feiras, no Pavilhão da Escola Superior de Desporto de Rio Maior ESDRM, dinamizadas por profissionais do exercício físico e por enfermeiros.

O projecto resulta de uma parceria entre a ESDRM, a Câmara de Rio Maior, o ACES Lezíria – Unidades de Saúde de Rio Maior e a empresa municipal Desmor. A participação é gratuita, bastando para tal a referenciação por médicos e enfermeiros do Centro de Saúde de Rio Maior. A diabetes é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país (há cerca de um milhão de pessoas com esta doença crónica em Portugal) e a actividade física é um dos pilares do tratamento