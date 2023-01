Câmara de Benavente abre refeitórios escolares aos pais

Almoçar com os filhos no refeitório escolar vai ser agora possível no município de Benavente. Dar a conhecer a qualidade das ementas escolares e promover uma alimentação saudável é a finalidade do “Refeitório aberto aos pais”.

Os pais e encarregados de educação do município de Benavente têm agora oportunidade de almoçar com os filhos na escola. A iniciativa é da câmara, que diariamente vai admitir dois pais por refeitório, num serviço gratuito. Os encarregados de educação que queiram aderir ao almoço devem fazer a respectiva marcação da refeição até às 10h00 do próprio dia, através do gabinete de educação da câmara ou junto da coordenação da escola.

De acordo com o município, o objectivo do “Refeitório aberto aos pais” é aproximar a família da escola, dar a conhecer o ambiente do refeitório e a qualidade da alimentação escolar e incentivar os alunos para que possam optar por uma refeição saudável e completa, a um preço simbólico. A refeição aos alunos tem o custo de 1,46 euros (refeição completa). Os alunos do escalão B pagam 0,73 cêntimos e os de escalão A, podem tomar a refeição de forma gratuita.