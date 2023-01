Equipa de ciclismo CRP Ribafria conquista pódios em duas competições

A equipa de ciclismo do CRP Ribafria | Grupo Parapedra – Dinazoo – Riomagic fez-se representar, nos Campeonatos Nacionais de Pista, por Hélder Pereira, que competiu no nas disciplinas de eliminação e de scratch. A competição decorreu no fim-de-semana de 14 e 15 de Janeiro, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia. Durante a manhã o atleta do CRP Ribafria ficou em 4º lugar e na parte da tarde conseguiu o terceiro lugar e subiu ao pódio nacional.

Na 11ª Maratona por trilhos de Abrigada e Montejunto, o CRP Ribafria foi representado por Paulo Simões, que competiu na distância longa, com o intuito de testar e apurar a sua forma para a época de ciclismo de 2023. Paulo Simões terminou a prova em terceiro lugar, subindo a terceira posição do pódio na geral e primeira em M40.