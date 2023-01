Festa realiza-se nos dias 21 e 22 de Janeiro no lugar da Memória.

Festejos em Honra do Mártir São Sebastião em Vila Chã de Ourique

A comissão Trintões 2023 está a organizar os Festejos em Honra de Mártir São Sebastião, que vão decorrer em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, nos dias 21 e 22 de Janeiro.

A iniciativa tem início no sábado, pelas 09h00, com um peditório pelas ruas do lugar da Memória e missa a realizar-se pelas 17h15. Ainda durante a tarde, pelas 18h00, actua o grupo Vozes da Nossa Terra, seguindo-se um leilão. A noite será dedicada ao fado.

No domingo haverá missa às 15h00 seguida de procissão e continuação do leilão.