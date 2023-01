Intervenção na ribeira de Rio de Moinhos vai avançar

Empreitada vai repor as condições danificadas pela passagem do fenómeno meteorológico "Elsa", que ocorreu entre os dias 16 e 20 de Dezembro de 2019. Inclui a construção de pequenos açudes de rega, diversas passagens hidráulicas e pontões.

Foi aprovada na última reunião da câmara de Abrantes a empreitada da requalificação da ribeira de Rio de Moinhos, com o preço base de cerca de 2,7 milhões de euros. É uma obra que pretende requalificar um troço do curso de água junto das localidades de Pucariça, Arco, Aldeinha e Rio de Moinhos, para repor as condições danificadas pela passagem do fenómeno meteorológico "Elsa", que ocorreu entre os dias 16 e 20 de Dezembro de 2019. Inclui a construção de pequenos açudes de rega, diversas passagens hidráulicas e pontões.

Também vão ser realizadas obras de desobstrução, regularização dos cursos de água e controlo de cheias, incluindo a recuperação da qualidade das massas de água, a protecção dos ecossistemas, a promoção da biodiversidade e a promoção da defesa contra cheias de pessoas e bens. A empreitada é financiada em dois milhões de euros ao abrigo do programa COMPETE 2020, após a candidatura apresentada pelo município ao "Apoio à Transição Climática, Reabilitação da Rede Hidrográfica, Eixo VII-REACT-EU FEDER". A autarquia vai investir ainda cerca de 700 mil euros dos cofres municipais. O prazo previsto para a execução da obra é de 270 dias.

