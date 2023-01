Oposição no Sardoal pede intervenção nos Moinhos de Entrevinhas

Vereador do PS, Pedro Duque, defende que é necessário intervir na reabilitação do espaço, que é um dos pontos turísticos mais visitados no concelho do Sardoal.

Pedro Duque, vereador do Partido Socialista no executivo municipal do Sardoal, criticou o estado de circulação e conservação dos caminhos de acesso aos Moinhos de Entrevinhas, um dos pontos turísticos mais visitados no concelho. A questão foi levantada na última sessão camarária. De acordo com Pedro Duque, que afirmou ter estado recentemente no local, os acessos "estão no mínimo pouco atractivos, desde o recinto das festas de Entrevinhas, e que é “necessário” intervir para dar outra imagem ao local. Salientando que o problema já existe há vários anos, Pedro Duque defendeu que esta é a melhor altura para o município investir na reabilitação de toda a envolvente aos Moinhos de Entrevinhas.

