Ourém celebra Carnaval com desfile pela cidade

A Câmara Municipal de Ourém vai organizar, a 19 de Fevereiro, um desfile de Carnaval por várias ruas da cidade, que também envolve um concurso pelo melhor grupo carnavalesco. São convidadas a participar todas as juntas de freguesia, IPSS, associações, colectividades e estabelecimentos de ensino do concelho.

O desfile inicia-se às 15 horas no Parque da Cidade António Teixeira e segue por diversas ruas até chegar ao Centro de Exposições de Ourém, onde termina. A meio do percurso vai haver tempo para cada grupo se mostrar aos jurados no Jardim Municipal Le Plessis-Trévise. O anúncio dos vencedores e a entrega de prémios decorrem no Baile de Carnaval que se realiza após o desfile, no Centro de Exposições de Ourém. As inscrições para o concurso estão abertas até 3 de Fevereiro.