Polícia Judiciária investiga desaparecimento de Filipe Silva em Alcorochel

Filipe Silva foi visto pela última vez, a 30 de Dezembro, na freguesia de Alcorochel, no concelho de Torres Novas. A investigação do desaparecimento passou para a alçada da Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o desaparecimento de Filipe Silva, de 48 anos, residente em Alcorochel, concelho de Torres Novas, que terá sido visto pela última vez por um popular a andar a pé na localidade pelas 15h00 de 30 de Dezembro.

Após ter sido dado o alerta para o desaparecimento as autoridades encetaram buscas pela localidade, mas por falta de pistas sobre o seu paradeiro deram-nas como suspensas ainda em Dezembro. Inconformada, a família lançou vários apelos nas redes sociais e organizou, no domingo, 15 de Janeiro, buscas em Alcorochel que contaram com a participação de populares, mas que não deram em nada.

De acordo com informação prestada pela mulher de Filipe Silva às autoridades, este terá acordado em casa com a família a 30 de Dezembro onde ficou enquanto Sandra foi levar os filhos de ambos à escola pelas 09h00. Nesse dia o casal tinha um almoço combinado em casa dos pais de Filipe Silva, ao qual nenhum dos dois compareceu.

Filipe Silva estava de baixa médica há cerca de um ano e segundo a esposa tinha algumas dificildades de locomoção. No dia do seu desaparecimento vestia uma camisola azul escura, calças de fato de treino pretas, ténis pretos com sola branca e um casaco kispo comprido com capuz, na cor preta, forrado a vermelho no interior. Mede 1,77 metros e pesa entre 80 a 85Kg.