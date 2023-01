USF de Samora Correia diz que vai fazer melhor triagem dos utentes

A Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia (USF) comprometeu-se a fazer uma melhor triagem dos doentes que recorrem aquele serviço. Ficou assente que os médicos vão passar a atender as situações agudas e graves, mesmo que ultrapassadas as 53 vagas das consultas de dia. “Esta foi a maior decisão tomada na reunião. Existem pontos a ser melhorados e que vão ser a base de trabalho da USF”, disse em declarações a O MIRANTE a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale.



As regras impostas pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo ditam que todos os utentes com médico de família não se podem dirigir ao Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Benavente em horário normal de funcionamento dos centros de saúde. Após esse horário, já podem recorrer ao SAP, ou seja, das 22h00 às 08h00. Também os munícipes de outros concelhos podem ir ao SAP durante a noite.



Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE