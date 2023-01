Assaltos violentos na Calhandriz

partilhe no Facebook

Três assaltos violentos em habitações da Calhandriz em quatro meses, de onde os ladrões levaram milhares de euros em ouro e outros bens pessoais, estão a deixar a comunidade preocupada, com medo e a pedir maior policiamento às autoridades. Outras duas habitações foram também alvo de tentativas de intrusão mas valeu o ruído dos alarmes que rapidamente afastou os meliantes. Quem vive na localidade diz que a Guarda Nacional Republicana (GNR) nunca é vista por aquelas bandas e que falta urgentemente maior policiamento de proximidade. O facto do posto mais próximo estar localizado na Castanheira do Ribatejo (a 20 quilómetros) também não ajuda.

