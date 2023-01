Autoridades investigam dois desaparecimentos

Filipe Silva foi visto pela última vez a 30 de Dezembro, em Alcorochel. Cátia Gonçalves saiu de casa a 23 de Dezembro, em Rossio ao Sul do Tejo, e nunca mais foi vista. Casos estão a ser investigados pela PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o desaparecimento de Filipe Silva, de 48 anos, residente em Alcorochel, concelho de Torres Novas, que terá sido visto pela última vez por um popular a andar a pé na localidade pelas 15h00 de 30 de Dezembro de 2022.

Após ter sido dado o alerta para o desaparecimento as autoridades encetaram buscas pela localidade, mas por falta de pistas sobre o seu paradeiro deram-nas como suspensas. Inconformada, a família lançou vários apelos nas redes sociais e organizou, no domingo, 15 de Janeiro, buscas em Alcorochel que contaram com a participação de populares, mas que não deram em nada.

A PJ está também a investigar o desaparecimento de Cátia Gonçalves, de 27 anos, que saiu da casa onde reside com os pais, em Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes, na noite de 23 de Dezembro, em pijama, e nunca mais foi vista. A família tem lançado vários apelos nas redes sociais e participou às autoridades o desaparecimento da jovem, que sofre de défice cognitivo, mas após mais de 25 dias continuam sem qualquer pista sobre o seu paradeiro.

