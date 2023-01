Prémios são atribuídos no âmbito da campanha "No Natal, Comércio Local"

A Câmara Municipal de Coruche sorteou seis mil euros em vouchers para compras no comércio tradicional do concelho, no âmbito da campanha "No Natal, Comércio Local". Foram atribuídos 30 vouchers, um dos quais de mil euros, Os prémios podem ser utilizados em qualquer estabelecimento aderente do comércio local.

O sorteio realizou-se no dia 14 de Janeiro, no Núcleo Rural de Coruche. A campanha “No Natal, Comércio Local”, que decorreu até 6 de Janeiro, teve como propósito dinamizar a economia do concelho em período natalício.