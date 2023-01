Trabalhador morre soterrado numa obra em São Pedro de Tomar

Um homem com cerca de 55 anos morreu soterrado esta quinta-feira, 19 de Janeiro, numa obra que decorre no lugar de Estrada, freguesia de São Pedro, em Tomar. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado às 10h15, tendo a morte do homem, que realizava trabalhos no âmbito de obras de saneamento em curso naquele local, sido confirmada no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).



A operação envolveu 17 operacionais e oito viaturas, entre as quais a VMER e a viatura de suporte imediato de vida da unidade de Tomar do CHMT, da corporação de bombeiros de Tomar, da GNR, que enviou ao local uma equipa de investigação e uma de patrulha, e da Autoridade para as Condições do Trabalho.



A obra de alargamento da rede de saneamento básico no concelho de Tomar é desenvolvida pela empresa Tejo Ambiente, estando os trabalhos neste local a ser realizados por uma empresa de Ourém.