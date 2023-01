Entroncamento vai ter videovigilância nas ruas

A Câmara do Entroncamento assinou no dia 18de Janeiro, com o Comando Distrital de Santarém da PSP, um protocolo de cooperação para instalação de um sistema de videovigilância na cidade, visando aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos. “O município está empenhado em proporcionar as melhores condições de bem-estar e segurança aos seus munícipes e a todos os que visitam o concelho e, nesse âmbito, a instalação de um sistema de videovigilância na cidade será um meio auxiliar para a manutenção da segurança e ordem pública”, afirma um comunicado da autarquia.



O município, liderado pelo socialista Jorge Faria, salienta que o sistema não visa “substituir a componente humana da actividade policial”, constituindo uma ferramenta complementar, “preventiva e reactiva, com comprovado efeito dissuasor da prática de determinados atos ilícitos criminais e condutas antissociais, permitindo agilizar uma resposta célere, assim como tornar possível a identificação de suspeitos e consequente responsabilidade criminal”.