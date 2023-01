Ferido ligeiro em incêndio num apartamento em Vale de Estacas, Santarém

Uma pessoa teve que receber assistência hospitalar por inalação de fumos devido ao incêndio que deflagrou num apartamento numa urbanização em Vale de Estacas, Santarém. O alerta para o fogo foi dado às 22h30 desta quinta-feira, 19 de Janeiro, e as autoridades estão a investigar a origem do mesmo. Segundo informação dos Bombeiros Sapadores de Santarém, o incêndio ficou circunscrito naquele apartamento tendo queimado parte da sala. Com as temperaturas elevadas, atingidas pelo fogo, a família ficou alojada em casa de familiares já podendo voltar para casa.