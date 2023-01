GNR detecta trinta infracções em poços e fossas

Foram detectadas 30 infracções durante uma operação de fiscalização a poços, fossas e fendas efectuada nos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere nos meses de Novembro e Dezembro de 2022. A acção foi da responsabilidade do Núcleo de Protecção Ambiental de Tomar da GNR. As infracções são puníveis com uma coima que pode ir até aos 250 euros por incumprimento da existência de resguardos ou coberturas eficazes.



A GNR recorda que é obrigatório o resguardo ou a cobertura eficaz de poços, fendas ou irregularidades no terreno que possam causar quedas a pessoas ou animais. A protecção deverá cobrir totalmente a abertura e ser resistente a uma carga de 100kg/m2. Para qualquer poço ou cavidade é também obrigatória a construção de paredes com altura mínima de 80 centímetros ou uma protecção equivalente sendo, em qualquer dos casos, resistente a uma força de 100 kg. A GNR apela à população e entidades públicas e privadas que denunciem situações de incumprimento.