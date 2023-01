Maioria das famílias em habitação social de Azambuja não paga renda

Em 60 fogos de habitação social na freguesia de Azambuja apenas 15 inquilinos cumprem com o pagamento da renda. Município diz estar a trabalhar na regularização da situação e aprova perdão de dívidas de mais de 100 mil euros.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Câmara de Azambuja diz estar a trabalhar na regularização da situação e aprova perdão de duas dívidas de mais de 100 mil euros. Oposição fala em inércia e má gestão da coisa pública.

O número de famílias que são inquilinas em fogos de habitação social na freguesia de Azambuja e que tem o pagamento das rendas regularizado é de 25%. Num universo de 60 fogos são apenas 15 os agregados familiares que cumprem com o valor mensal estipulado e que é pago à Câmara de Azambuja, sendo que as restantes 45 famílias (75%) estão em situação irregular. A informação foi disponibilizada pelos serviços de acção social ao executivo municipal e revelada em reunião camarária pela vereadora do Chega, Inês Louro, durante a apreciação de duas propostas de anulação de dívidas a ex-moradores, cujo montante ultrapassa os 100 mil euros, e uma para acordo de planos de pagamento da dívida de uma moradora.

Leia a notícia completa na edição em papel de O MIRANTE