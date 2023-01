Mil pinheiros de Natal vão ser devolvidos à natureza na Chamusca

Árvores vão ser plantadas, no dia 28 de Janeiro, no Casal do Leme, na Chamusca

Os mil minipinheiros naturais disponibilizados gratuitamente no âmbito da campanha “Este Natal decora o teu pinheiro e devolve-o à floresta no mês de Janeiro” vão ser plantados, no dia 28 de Janeiro, no Casal do Leme, na Chamusca. Em comunicado, a Câmara da Chamusca informa que os pinheiros de Natal, disponibilizados no âmbito de uma parceria com os Viveiros Salm Portugal, vão ser plantados numa zona que tem vindo a ser alvo de reflorestação nos últimos anos.



“Quem não teve oportunidade de levar para casa um pinheiro de Natal, na altura da campanha, poderá participar agora nesta iniciativa de reflorestação com alguns dos pinheiros que o município da Chamusca e os Viveiros Salm Portugal terão disponíveis no local para o efeito”, lê-se na nota.