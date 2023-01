Requalificação da Ponte do Lamego avança sem consenso em Torres Novas

A Ponte do Lamego, situada nas traseiras do Mercado Municipal de Torres Novas, está encerrada ao trânsito desde Novembro de 2019 devido ao perigo que representa. Por ser uma via de acesso à zona do mercado, a sua requalificação, que é há muito tempo uma exigência dos moradores, esteve na ordem do dia na última reunião camarária, de 18 de Janeiro, gerando discórdia entre os vereadores do executivo municipal.

De acordo com o vice-presidente Luís Silva, foram pensadas três situações distintas para a intervenção relativa à Ponte do Lamego, sendo uma delas a criação de uma ponte apenas para peões. A opção escolhida prevê a demolição da ponte existente e a construção de uma nova ponte metálica suspensa, com circulação rodoviária e pedonal. O investimento, segundo o autarca, é de cerca de 296 mil euros mais IVA.

A proposta foi aprovada pela maioria socialista, sendo que a coligação PSD/CDS absteve-se e o Movimento P’la Nossa Terra (MPNT) votou contra.