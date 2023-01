Anexo arde junto a habitação em Marinhais

Chamas danificaram as infraestruturas do anexo bem como os bens que nele se encontravam.

Um anexo, que servia de apoio a uma habitação em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, foi consumido num incêndio na passada quinta-feira, 19 Janeiro. As chamas danificaram as infraestruturas do anexo bem como os bens que nele se encontravam.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém confirmou a O MIRANTE que o alerta foi dado às 19h40 e no local estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e dois agentes da Guarda Nacional Republicana ( GNR) de Marinhais, acompanhados por seis viaturas.