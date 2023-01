Domingos Chambel afasta António Campos da administração da Nersant Seguros e José Coimeiro é o novo presidente

José Coimeiro é o novo presidente da Nersant Seguros, uma sociedade anónima com mais de uma dezena de anos que foi criada pela direcção da Nersant para dar aos associados melhores condições nos seguros das suas empresas. A Nersant Seguros é sustentada numa parceria com vários correctores de seguros, entre os quais a F. Rego e a Link Seguros, assim como a participação no capital de associados da Nersant.

Apesar de o presidente da Nersant, Domingos Chambel, ter avançado o nome do seu vice-presidente, António Rodrigues, para presidente do conselho de administração da Nersant Seguros, os gestores escolheram José Coimeiro, administrador da Cabena, que é um dos membros da direcção da Nersant e ao mesmo tempo detém cerca de um quarto do capital social da empresa Nersant Seguros.

O MIRANTE conversou com José Coimeiro que confirmou a decisão de assumir a presidência do conselho de administração da empresa depois de ter sido confrontado com a informação de que Domingos Chambel não queria reconduzir António Campos e indicou António Rodrigues para o seu lugar.

Questionado sobre um acordo tácito que havia entre todas as partes, de que a Nersant, apesar de minoritária, manteria sempre a presidência do conselho de administração, José Coimeiro foi peremptório: “Quando soube que a direcção da Nersant queria substituir António Campos por António Rodrigues não tive dúvidas que tinha de tomar uma decisão. António Campos tem muitos anos de gestão, a Nersant Seguros estava bem entregue. Como não tinha certezas quanto a António Rodrigues, nem conheço as suas capacidades de gestor, tive que assumir a decisão da maioria dos sócios da empresa”. Sobre o facto de Domingos Chambel o ter ignorado, sendo ele também membro da direcção da Nersant, José Coimeiro desvalorizou dizendo que o essencial é que a associação continue a prestar um bom serviço aos associados.